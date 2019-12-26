محمد الحنفي - الشهيد عمر... يواصل السير... نحو الهدف...

2019/12/26 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي يسير بنا...فكر...الشهيد عمر...نسير به...نحو الهدف...°°°°°°°وفكر...الشهيد عمر...يواصل السير...في اتجاه...تحقيق الأهداف...بالحركة...الحاملة للفكر...من خلال الاقتناع...بأيديولوجية الكادحين...التتقدم...ولا تتخلف...التتطور...ولا تتراجع...°°°°°°فالشهيد عمر...الحاضر فينا...من خلال...فكر الحركة...لا يتدثر...

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