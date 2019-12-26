الصناعة تعلن استعدادها لتلبية احتياجات الوزارات والمحافظات من الشاحنات والمعدات

2019/12/26 | 10:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أكـدت الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الخميس، إمكانياتها واستعدادها لتجهيز وتلبية احتياجات الوزارات والمحافظات من الشاحنات ومختلف

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