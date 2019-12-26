مصدر رسمي: اسم رئيس الوزراء الجديد سيسلم لصالح خلال 48 ساعة

2019/12/26 | 10:06 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد :سومر نيوز

أفادت صحيفة رسمية، الخميس، بأن اسم رئيس الوزراء الجديد سيسلم إلى رئيس الجمهورية برهم صالح خلال الـ48 س...

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