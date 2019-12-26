محافظ المثنى يعلن تشغيل الوحدة الأولى بمحطة كهرباء السماوة

2019/12/26 | 10:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن محافظة المثنى احمد منفي، اليوم الخميس، عن البدء بتشغيل تجريبي للوحدة الأولى لمحطة كهرباء السماوة الغازية بسعة ٧٥٠ ميغا واط.

وقال منفي في بيان مقتضب تلقته "الغد برس"، أعلن لأبناء المثنى بدء التشغيل التجريبي للوحدة الأولى في محطة كهرباء السماوة الغازية سعة ٧٥٠ ميغا واط المنفذة من قبل شركة GE الأمريكية.

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