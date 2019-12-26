نفط الوسط يتمسك بشنيشل ويحل موضوع المحترفين

2019/12/26 | 10:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد مصدر في نادي نفط الوسط، اليوم الخميس، ان ادارة الفريق متمسكة بالكادر التدريبي للفريق.

وقال المصدر لـ"الغد برس" ان "نادي نفط الوسط تراجع عن الاستغناء عن محترفيه بعد اجتماع إدارة النادي مع المدرب راضي شنيشل".

وبين ان "ثلاثة محترفين سيبقون مع الفريق وهم كل من المغربي زكريا الإسماعيلي والايغواري كوري ديديير ومواطنه يانيك زكري بعد التنازل عن 20‎%‎ من مستحقاتهم المالية".

واضاف إنه "تم الاستغناء عن خدمات المحترف النيجيري مارشال، وسيتم التعاقد مع محترف بديل له في مركز خط الهجوم".

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