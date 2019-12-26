نائب يطالب رئيس الجمهورية بتسمية رئيس وزراء جديد يلبي طموح المتظاهرين

2019/12/26 | 10:06 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الاخباريةدعا النائب عن تحالف سائرون، جواد حمدان، رئيس الجمهورية برهم صالح، إلى تحمل المسؤولية بتسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة تلبي مطالب المتظاهرين.وقال...

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