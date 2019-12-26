داعش يقتل فلاحيْن ورجل امن في كركوك‎


داعش يقتل فلاحيْن ورجل امن في كركوك‎
2019/12/26 | 10:06 - المصدر: ساحات التحرير
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