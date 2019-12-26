واسط تستيقظ على استقالة مفاجأة لمحافظها: اطلعت على مطالبكم من خلال مواقع التواصل

2019/12/26 | 10:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط: يس عراق أعلن محافظ واسط بالوكالة عادل حمزة الزركاني، اليوم الخميس تقديم استقالته من منصبيه، استجابة لمطالب المتظاهرين.وقال الزركاني في وثيقة تلقت “يس عراق” نسخة منها، إنه “استجابة لمطالب المتظاهرين المطالبين بالإصلاح ودعماً لموقفنا الواضح مع مطالبهم منذ بداية الاحتجاجات، اعلن استقالتي من منصب محافظ واسط وكالة ، وكذلك من منصب النائب الاول […]

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