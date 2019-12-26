قصف 3 مواقع لداعش على الحدود بين ديالى وصلاح الدين

2019/12/26 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الخميس (26 كانون الأول 2019)، بأن قوات الجيش قصف 3 مواقع لداعش في ...





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