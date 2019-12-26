2019/12/26 | 10:15 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة العرب اللندنية، يوم الخميس، عن توجه شخصيات سياسية سنية لدعم ترشح أسعد العيداني لمنصب لرئيس الوزراء.وقالت الصحيفة في تقرير لها”، إن “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وزعيم تحالف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقف الصدر لم يتضح حتى الآن: صحيفة تكشف أسماء الشخصيات “السنية” الداعمة لترشيح أسعد العيداني) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقف الصدر لم يتضح حتى الآن: صحيفة تكشف أسماء الشخصيات “السنية” الداعمة لترشيح أسعد العيداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).