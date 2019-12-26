فيسبوك تطور نظام تشغيل خاص بها لتتحرر من منافسيها

2019/12/26 | 10:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في محاولة لتحرير نفسها من عمالقة التكنولوجيا الآخرين، مثل “غوغل”، تعمل “فيسبوك” على تطوير نظام التشغيل الخاص بها OS، وفقا لتقارير جديدة.وقال فيكوس كيركباتريك، أحد رواد التقنية الجديدة في “فيسبوك”، بقسم Facebook exec، إنه في المستقبل، يمكن أن تعمل منتجات أجهزة “فيسبوك” مثل Oculus وPortal بنظام التشغيل الخاص بالشركة.ويتولى قيادة المشروع، مارك لوكوفسكي،

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