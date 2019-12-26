متظاهرون غاضبون

2019/12/26 | 10:53 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

اكد عدد كبير من المتظاهرين في بغداد والبصرة وذي قار وكربلاء وجميع المحافظات المنتفضة رفضهم لمرشح تحالف البناء اسعد العيداني واي مرشح يتم تزكيته من قبل الكتل السياسية .



وخرج الاف المتظاهرين في مظاهرات غاضبة وقطعوا الطرق بسبب تعنت تحالف البناء على الزج بمرشحين غير مقبولين وفاسدين

و...

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