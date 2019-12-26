2019/12/26 | 10:56 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

اتمت ملاكات وزارة الكهرباء عمليات الربط التزامني لمنظومتي الطاقة في كل من العراق وايران استعدادا لمشروع الربط الاقليمي وصولا الى اوروبا، بينما اجرت مباحثات مع كل من تركيا والكويت والسعودية لتفعيل هذا الموضوع.

ونقلت صحيفة "الصباح" الرسمية عن مصدر مسؤول بالوزارة قوله، إن “إنجاز عملية الربط التزامني بين المنظومتين الكهربائيتين العراقية والإيرانية، سيحقق اعلى قدر من الاستقرار والوثوقية للمنظومة المحلية”، مؤكدا ان “الشروع في المرحلة الاولى، سيجعل العراق مركزاً إقليمياً، ومحوراً عالمياً لسوق الطاقة في المنطقة”.

واضاف المصدر، ان “عملية الربط بمركز السيطرة في الجانب الايراني تمت بالتنسيق مع مركز السيطرة الوطني العراقي، عبر خطوط نقل الطاقة الضغط الفائق الثلاثة، (خرمشهر – بصرة)، (كرخة – عمارة)، (ميرساد – ديالى)”.

واشار المصدر الى ان “هذه الخطوة تعد إنجازاً متميزاً تم العمل عليه منذ عشرة اشهر، من اجل تحقيق الاستقرارية والوثوقية لمنظومة الكهرباء العراقية، ضمن المواصفات العالمية المطلوبة، بالإضافة إلى كونها المرحلة الاولى ليكون العراق المركز الإقليمي وحلقة الوصل بين المنظومة الإيرانية والخليجية وصولاً إلى اوروبا، وهو الأمر الذي تعمل فيه منظومات الطاقة الكهربائية في جميع الدول الأوروبية”.

وكشف عن ان “وزارة الكهرباء عملت ايضا على تكثيف المباحثات مع كل من تركيا والكويت والسعودية من اجل تفعيل عمليات الربط الكهربائي وتوريد طاقات اضافية للعراق من هذه البلدان”، مبينا ان وزارته “اتفقت مع الجانب التركي على اكمال خط الربط التركي العراقي ( موصل – جزيرة) 400 (كي في)، وتم الاتفاق المبدئي وان المناقشات مستمرة لانجاز هذا الموضوع”.

واكد وجود نقاشات فنية مع الجانب الكويتي لتفعيل موضوع ربط “ac” على المدى القريب لاستيراد الطاقة من خلال محافظة البصرة، اضافة الى اجراء مفاوضات معها على الربط من خلال منظومة الـ” dc” على المدى البعيد لربط دول الخليج مع دول الاتحاد الاوروبي من خلال تركيا، مفصحا عن وجود مباحثات مبدئية مع السعودية للمباشرة بالربط المشترك”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يكمل ربط الطاقة مع إيران ويجري مباحثات مماثلة مع ثلاث دول) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يكمل ربط الطاقة مع إيران ويجري مباحثات مماثلة مع ثلاث دول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).