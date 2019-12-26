ثلاثي برشلونة الذهبي يجتمع من جديد

2019/12/26 | 10:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} سيجتمع الثلاثي، لويس سواريز وليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا، غدا الجمعة، لأول مرة منذ فترة طويلة.

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