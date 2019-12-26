بايرن ميونخ يسعى للتعاقد مع بديل ليفاندوفسكي من ريال مدريد

2019/12/26 | 10:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت تقارير صحفية رغبة نادي بايرن ميونخ الألماني في دعم هجوم الفريق بلاعب من نادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، التي تنطلق في يناير 2020، أو بنهاية الموسم الجاري.

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