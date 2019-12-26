2019/12/26 | 11:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، القاء القبض على عصابة ارهابية في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، اليوم الخميس، إن

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