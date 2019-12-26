القوات الروسية تتمركز في نقطة كان يسيطر عليها الأمريكيون في سوريا

2019/12/26 | 11:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمركزت الشرطة العسكرية الروسية في موقع كان يسيطر عليه الجيش الأمريكي في قرية تل السمن بشمالي مدينة الرقة، وهي منطقة استراتيجية على مفترق طرق تربط

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