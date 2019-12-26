2019/12/26 | 11:08 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

كشفت دراسة جديدة أن الشعور بالضياع والاكتئاب ناجم “جزئيا” عن التغييرات في الدماغ على مدار التطور ال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكشف عن سر الشعور بالتوتر والاكتئاب) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكشف عن سر الشعور بالتوتر والاكتئاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).