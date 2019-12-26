الكشف عن سر الشعور بالتوتر والاكتئاب


الكشف عن سر الشعور بالتوتر والاكتئاب
2019/12/26 | 11:08 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

متابعة :سومر نيوز

كشفت دراسة جديدة أن الشعور بالضياع والاكتئاب ناجم “جزئيا” عن التغييرات في الدماغ على مدار التطور ال...

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