اليابان تنفذ حكم الإعدام شنقا بحق مدان صيني قتل عائلة كاملة

2019/12/26 | 11:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

نفذت اليابان حكم الإعدام شنقا، اليوم الخميس، بحق صيني أدين بقتل عائلة كاملة في العام 2003.

وقالت وزيرة العدل اليابانية، ماساكو موري، في مؤتمر صحافي إنه "تم إعدام المحكوم، وي وي، صباح اليوم".

وحكم على وي وي (40 عاما) لقتله في 2003 زوجين وطفليهما في فوكووكا بجنوب غرب اليابان.

وقد ارتكب جريمته مع شريكين صينيين فرا بعد ذلك إلى الصين، لكن تم توقيفهما في وقت لاحق، واعترف وي وي بالتهم لكنه نفى أنه مدبر الجريمة التي رافقتها عملية سطو.

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