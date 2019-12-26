2019/12/26 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محسن_ابو_رمضان الانتخابات من الحل الي الازمة عادت الانتخابات الي المشهد السياسي الداخلي من جديد ولكن من زاوية الازمة هذه المرة بعد ان تم تداولها قبل اشهر قليلة من الان بوصفها مدخلا للحل .تمت هذه العودة المأساوية بعد تأخر اصدار الرئيس لمرسوم الانتخابات وإعلانه عن السبب في ذلك والذي يكمن برفض اسرائيل اجرائها بالقدس .وكانت الفصائل جميعا قد وقعت علي الورقة التي احضرها د.حنا ناصر رئيس لجنة الا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محسن ابو رمضان - الانتخابات من الحل إلى الازمة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محسن ابو رمضان - الانتخابات من الحل إلى الازمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).