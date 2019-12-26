سعيد الوجاني - نفس المحاربين // Les mêmes gladiateurs // Le polisario

2019/12/26 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني نفس المحاربين // Les mêmes gladiateursLe Polisario هل كان للبوليساريو انْ تكلف نفسها المشقة ، والعناء لعقد ما سُميّ بالمؤتمر الخامس عشر للجبهة ؟ان مناسبة طرح هذا السؤال ، لا يكمن في الأجواء التي انعقد فيها المؤتمر ، لان القول بالمؤتمر ، يعني ابتكار الجديد ، وتطليق القديم .فهل ابتكر المؤتمر الخامس عشر جديدا ، من آليات ، وقرارات ، وتنظيرات جديدة ، تجيب عن التطورات الفارضة نفسها ع......

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