مكافحة الارهاب يدعو المفسوخة عقودهم الذين أجروا الفحص الطبي للالتحاق

2019/12/26 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

دعا جهاز مكافحة الإرهاب، الخميس (26 كانون الأول 2019)، المنتسبين المفسوخة عقودهم ممن أجروا الفحص ال...





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