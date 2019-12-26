2019/12/26 | 11:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ….اعلنت وزارة الزراعة، الخميس، عن الموافقة لتصدير محصولي الرمان والباذنجان الى المانيا بعد وفرتهما محليا.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان له تلقت المستقلة نسخة منه ان “الوزارة وافقت على تصدير المحاصيل الموفرة محليا والتي تفوق الاستهلاك اليومي”، مبينا ان “الوزارة وضمن خططها الاستتراتيجية هو الوصول الى الاكتفاء الذاتي للمنتجات الزراعية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموافقة على تصدير محصولي الرمان والباذنجان الى المانيا بعد وفرتهما محليا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموافقة على تصدير محصولي الرمان والباذنجان الى المانيا بعد وفرتهما محليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).