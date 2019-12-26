ائتلاف الوطنية يعرب عن صدمته بتمرير صفقة قانون الانتخابات الجديدة

2019/12/26 | 11:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اعرب ائتلاف الوطنية، الخميس، عن صدمته بتمرير صفقة قانون الانتخابات، لافتاً الى ان الأحزاب التي تملك المال والسلاح هي المستفيد الاكبر من هذا القانون.وقال الائتلاف في بيان تلقتا المستقلة نسخة منه ان “قانون الانتخابات الذي مُرِر أخيراً، مليء بالألغام والعُقد التي ستُجهض حلم الانتخابات المبكرة – التي ينبغي ان تتميز بقدر عالٍ […]

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