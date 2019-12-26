العراق.. تحذيرات من مخططات أميركية تستهدف توجيهات المرجعية

2019/12/26 | 11:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر المحلل السياسي العراقي، وائل الركابي، الخميس، من الاستهداف الأميركي لتوجيهات المرجعية وسعيها من اجل عدم تحقيق النصر السياسي الذي جاء من خلال خطب ...

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