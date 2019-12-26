2019/12/26 | 11:22 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- اعتبر ائتلاف الوطنية ان تمرير قانون الانتخابات "صفقة"، فيما اشار الى ان المستفيد الاكبر من هذا القانون هي الاحزاب التي تملك المال والسلاح.

وقال الائتلاف في بيان صحفي، اليوم الخميس، ان "قانون الانتخابات الذي مُرر اخيرا، مليء بالألغام والعُقد التي ستجهض حلم الانتخابات المبكرة -التي ينبغي ان تتميز بقدر عال من الشفافية والنزاهة- كما ستُكرس هيمنة الأحزاب الحالية فضلا عن مخالفته بعض بنود الدستور وهو ما يُعتبر التفافا على ارادة ابناء شعبنا الكريم ."

واشار البيان الى ان "اعتماد الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة دون معالجة الاشكالات المتعلقة بالتعداد السكاني او الحدود الادارية لكل قضاء مع وجود العديد من الاقضية المستحدثة".

واكد ان "اعتماد التصويت الاعلى للفائزين سيتسبب بهدر الاف الاصوات، كما ان الاصرار على ابقاء التصويت الالكتروني بدل البايومتري يكشف نيةً واضحة للتلاعب بارادة الناخبين، موضحاً انه سيقف مع جميع المتظاهرين السلميين والاتحادات والنقابات وابناء العشائر صفاً واحداً ضد الاشتراك في هذه الفوضى، ونعمل على تعديلها سلميا".

وصوت البرلمان العراقي، يوم الثلاثاء، على قانون الانتخابات التشريعية رغم اعتراض الكتل الكوردستانية.

وجاء التصويت بعد جلسة شهدت اعتراضات عدة، حيث صوت على المادة 15 والتي تضمنت دوائر متعددة للمحافظات على أساس بيانات وزارة التخطيط.

واعربت الكتل الكوردستانية عن اعتراضها على المضي في التصويت على مشروع قانون الانتخابات التشريعية.

سوار احمد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف الوطنية: قانون الانتخابات "صفقة" واحزاب المال والسلاح هي المستفيد) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف الوطنية: قانون الانتخابات "صفقة" واحزاب المال والسلاح هي المستفيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).