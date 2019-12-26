مرشح الاحزاب لا يرضي الشعب ، ومرشح الشعب لا يتوفر بالاحزاب , وصالح سيحسمها اليوم ..

2019/12/26 | 11:25 - المصدر: سكاي برس

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بغداد / سكاي برس

يتوقع أن يعلن الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الخميس عن اسم المرشح لتشكيل الحكومة المقبلةبعد ان التقى بـ نواب ينتمون لكتل مختلفة يوم امس , ودارت فيما بينهم مناقشة حول ما يجري في الساحة السياسية .

جاء هذا اللقاء بعد تسلمهرسالة من رئاسة البرلمان تبلغه فيها بأن الكتلة الكبرى ه...

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