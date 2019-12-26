الأزمة المالية لنادي الزوراء على طاولة وزير النقل

2019/12/26 | 11:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو إدارة نادي الزوراء الرياضي عبد الرحمن رشيد في تصريح خاص لوكالة الانباء العراقية (واع) عن أن وفداً من النادي سيلتقي وزير النقل لمناقشة وضع النادي المالي والفني .

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