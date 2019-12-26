أسهم اليابان تقفز مع اقتراب نهاية العام

2019/12/26 | 11:28 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع يوم الخميس، لتصعد بعد تراجع سجلته خلال الجلسة على مدى ثمانية أيام تشكل عمليات التسوية النهائية لعام 2019 ومدفوعة بتوقعات توقيع اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة في مطلع العام الجد

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