نائب يشن هجوماً على برهم صالح:

2019/12/26 | 11:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق

اتهم النائب زياد الجنابي، رئيس الجمهورية برهم صالح بهدم أركان الدستور، فيما اشار الى انه "فشل" في اول اختبار حقيقي كحامي للدستور.

وقال

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