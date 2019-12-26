الكشف عن سر الشعور بالتوتر والاكتئاب

2019/12/26 | 11:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة جديدة أن الشعور بالضياع والاكتئاب ناجم “جزئيا” عن التغييرات في الدماغ على مدار التطور البشري.

ويجعلنا كل من السيروتونين والدوبامين متفائلين وإيجابيين، ولكن الجين

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