الذهب يرتفع مع ترقب المستثمرين لتوقيع اتفاق ‭)‬المرحلة واحد)‬‭ ‬التجاري

2019/12/26 | 11:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، فوق المستوى المهم البالغ 1500 دولار لتقترب من ذروة أسبوعين، إذ تعززت التدفقات الساعية إلى ملاذات آمنة في المعدن الأصفر بفضل الضبابية التي تحيط بتوقيع اتفاق المرحلة واحد التجاري.

وبحلول الساعة 0513 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1503.02 دولار للأوقية (الأونصة).



وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ الخامس من تشرين الثاني في وقت سابق من الجلسة عند 1503.87 دولار.



وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1507.40 دولار للأوقية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الماضي إنه سيكون هناك حفل توقيع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لاتفاق المرحلة الأولى.



وأكدت بكين النبأ عبر القول إنها على اتصال وثيق مع واشنطن بشأن التوقيع.

واستمرت المخاوف الممتدة منذ فترة طويلة بشأن النمو إذ أظهرت بيانات يوم الاثنين الماضي أن الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية المُصنعة في الولايات المتحدة ارتفعت بالكاد في تشرين الثاني فيما انخفضت الشحنات، مما يشير إلى أن استثمارات الشركات ستظل تضغط على الأرجح على الاقتصاد في الربع الأخير من العام.

وتحظى المؤشرات الاقتصادية من الولايات المتحدة بمتابعة وثيقة لاستقاء مؤشرات بشأن المسار النقدي للبنك المركزي الأمريكي في المستقبل.



والذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الذي لا يدر عائدا.

وربح الذهب نحو 17 % منذ بداية العام ويتجه صوب تسجيل أفضل أداء سنوي منذ 2010، بفضل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين المستمر منذ فترة طويلة وتأثيره على الاقتصاد العالمي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9 % إلى 17.95 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ الخامس من تشرين الثاني في وقت سابق من الجلسة.

وزاد البلاتين 1.3 % إلى 950.87 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ الرابع من % تشرين الثاني في وقت سابق من الجلسة عند 954.03 دولار للأوقية، بينما صعد البلاديوم 0.7 % إلى 1896.69 دولار للأوقية.

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