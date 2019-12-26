الجميلي تطالب بإقالة رئيس الجمهورية بتهمة الحنث باليمين الدستورية

2019/12/26 | 11:39 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الإخباريةطالبت النائبة وحدة الجميلي، رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا بادانة رئيس الجمهورية، برهم صالح بالحنث في اليمين الدستورية وبانتهاك الدستور.وقالت...

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