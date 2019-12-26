علاوي عن صفقة قانون الانتخابات: سيجهض حلم الانتخابات المبكرة

2019/12/26 | 11:39 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الإخباريةاكد رئيس القائمة الوطنية، اياد علاوي، الخميس، ان صفقة قانون الانتخابات التي مررت في البرلمان، سيجهض حلم الانتخابات المبكرة.وقال علاوي في تغريدة له على...

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