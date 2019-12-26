بالصور.. متظاهرون غاضبون يقطعون طريق محمد القاسم

2019/12/26 | 11:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اقدم متظاهرون غاضبون، صباح اليوم، على قطع طريق سريع محمد القاسم، لنحو ساعتين، ثم أعادوا إفتتاحه قبل قليل.

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