مصدر يكشف عن المشمولين بالتعيين في البنك المركزي

2019/12/26 | 11:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر في البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، عن الفئات المشمولة بالتعيين والآليات الخاصة بذلك.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن "قانون البنك المركزي رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤، أجاز تعيين الموظفين وتحديد مستحقاتهم وفقاً لشروط وأحكام نظام العاملين، وغير ذلك من الإرشادات العامة التي أقرها مجلس الإدارة".

وأضاف، أن "التعيين في البنك، يشمل الطلبة الأوائل وحملة الماجستير والدكتوراه ونسبة محددة من ذوي الشهداء، والأولوية لاختصاصات معينة مناسبة للعمل في البنك".

وبين، أن "البنك المركزي العراقي، وفي أحوال معينة، يقوم بتعيين كادر بشري بشكل مؤقت، لأغراض العد والفرز في دائرة الإصدار والخزائن، في أوقات محددة قد تقصر أو تطول بحسب الحاجة وزخم العمل، ما يضطره إلى التعاقد معهم بأجور يومية".

وأشار إلى أن "الأجور اليومية تحدد مستحقاتها بحسب الواجبات المناطة لهم، وتكون العقود لفترات محددة قابلة للتجديد بحسب الحاجة، مع وجود فقرة خاصة في العقود، تنص بصورة واضحة إلى عدم التزام البنك بتعيينهم على الملاك الدائم، لأن العقد تم معهم أصلاً، للحاجة المؤقتة، وأن البنك يستخدم المكننة الحديثة بعملية العد والفرز".

وجاء هذا التوضيح، إشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٥) لسنة ٢٠١٩، الخاص بتثبيت العقود والأحور اليومية في الوزارات والمؤسسات.

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