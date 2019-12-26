إصابة 4 أشخاص بإطلاق نار في فرنسا

2019/12/26 | 11:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/ الغد برس:

اعلنت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الخميس، إن مجهولين ملثمين فتحوا النار في أحد شوارع مدينة بيزانسون، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، أحدهم حالته خطيرة.

وذكرت المحطة الإذاعية "france bleu" أن الهجوم نفذه 4 أشخاص.

وقالت إن أحد المصابين حالته حرجة نظرا لأنه تعرض لإصابات في الصدر.

هذا وقد عثرت الشرطة في مكان الحادث على 15 ظرف رصاصة ورمانة، وقد فتحت تحقيقا لمعرفة حيثيات الحادث.

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