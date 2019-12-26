2019/12/26 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس (26 كانون الاول 2019)، عن القبض على عصابة متورطة بعمليات إرهابية واغتصاب وسطو مسلح شمالي العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/مكتب التاجي وبعد جمع المعلومات والتحري من قبل المصادر السرية ومتابعة كامرات المراقبة تمكنت من القاء القبض على عصابة ارهابية".

وأضافت أنه "من خلال التعمق معهم بالتحقيق اعترفوا بعدة عمليات نصب وتفجير للعبوات الناسفة، كذلك قيامهم بعدة حوادث للتهجير القسري وعمليات سطو مسلح واغتصاب فتاة اثناء احدى عملياتهم الاجرامية".

وأوضح بيان الداخلية أنه "تم عرض اوراقهم التحقيقية على القاضي المختص، حيث تم الحكم على عدد من افرادها بالاعدام كذلك توقيف عدد اخر وفق المادة (٤ ارهاب )".

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الخميس (26 كانون الأول 2019)، بمقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بنزاع عائلي في قرية زراعية شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "شخصين قُتلا واُصيب ثالثاً في نزاعٍ عائلي تطور

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الخميس (26 كانون الأول 2019)، بأن قوات الجيش قصف 3 مواقع لداعش في المناطق الواقعة بين محافظتي ديالى صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوات الجيش قصف بالهاونات 3 مواقع لت

بغداد اليوم ـ البصرة

افاد مصدر أمني، الاربعاء، بأن القوات الامنية في محافظة البصرة دخلت حالة الانذار "ج".

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القوات الامنية في محافظة البصرة دخلت الانذار (ج)"، ولم يذكر تفاصيل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القبض على عصابة متورطة بعمليات إرهابية واغتصاب وسطو مسلح شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( القبض على عصابة متورطة بعمليات إرهابية واغتصاب وسطو مسلح شمالي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).