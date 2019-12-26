2019/12/26 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حزب_العمال_التونسي لا مصلحة للشعب التونسي في الاصطفاف وراء أردوغان ومشاريعه الاستعمارية في ليبياقام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019 بزيارة غير معلنة لتونس.وقد صحب الرئيس التركي في هذه الزيارة كلّ من وزير الخارجية ووزير الحرب ورئيس المخابرات.ووفقا لتصريحات أردوغان في الندوة الصحفية فمن الواضح أن موضوع الزيارة الرئيسي لا هو التباحث حول “التعاون المشترك والمتوازن” بين البلدين ولا هو ......

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