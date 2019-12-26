فاروق سلوم - يوميات الشاعر - 17

2019/12/26 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاروق_سلوم تجاربنا الجميلة تمر مسرعة حتى تغادرناغير ان تجاربنا المؤلمة تُعـمّـروتظل تحفر آثارها في حياتنا وذاكرتناكدرس لاينسى .*في المنزل فيروز تعيد تفاصيل الحب وترمي الدفْء على الأشياءعشاقَ جنونٍ وخباياووجوها وحكاياوخطابا في طرقات العمر وقد ضاعت بوصلة العنوانوتاهت طرقات موزعة بريدي في الأرجاءوامتزجت في وحشتي اللوعة ضاعت في قاموس العمر..الأسماءْ*ربما لن يكون ن......

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