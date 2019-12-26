حمدى عبد العزيز - لوكاكو .. الأفريقى الجميل ..

2019/12/26 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حمدى_عبد_العزيز شأنى شأن كل المصريين ..فرحت لفوز محمد صلاح مع ليفربول بكأس العالم للأندية ، وبفوزه بجائزة أحسن لاعب فى البطولة ..لكن يظل لوكاكو هداف المنتخب البلجيكى ولاعب إنترميلان الإيطالى هو اللاعب الذى يستحوذ على قدر كبير من إهتمامى وإعجابى به كإنسان ، وكلاعب كرة قدم لايشق له غبار ..لوكاكو الذى تحدث وهو فى أوج تألقه العام الماضى مع بلجيكا فى كأس العالم عن نشأته فى أسرة كونغولية فقيرة مهاجر......

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