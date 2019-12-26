2019/12/26 | 11:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية العلاقات والإعلام في وزارة التربية، الخميس، موافقة وزيرة التربية سها خليل العلي بك على تمديد فتره التسجيل لطلبة المدارس المسائية لغاية 31 كانون الأول 2019.وقالت المديرية، إن “هذا الإجراء يأتي لغرض إتاحة الفرصة لجميع الطلبة الذين لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة المسائية (لم يسجلوا) لمنع تسربهم من مقاعد الدراسة للعام الدراسي 2019-2020 نظراً

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية توافق على تمديد فترة التسجيل لطلبة المدارس المسائية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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