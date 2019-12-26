2019/12/26 | 11:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والأسواق المحلية، الخميس، (26 كانون الأول 2019).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120.850 ديناراً لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة: سعر بيع الدولار = 121.500 دينار.سعر شراء الدولار = 120.500 دينار.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 26-12-2019 الخميس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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