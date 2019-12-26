قانون الانتخابات الجديد استخفاف بدماء شهداء الشعب

2019/12/26 | 11:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي أخيرا وبعد المماطلات والتسويف , نجح برلمان الأحزاب والكتل السياسية الفاسدة بتشريع قانون جديد للانتخابات يضمن سطوة هذه الأحزاب في التّحكم بالعملية الانتخابية والالتفاف على مطالب المتظاهرين من...أكمل القراءة ←

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