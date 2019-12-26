العتبة الحسينية تكشف عن تقدم كبير في مشروع صحن العقيلة زينب (ع)

2019/12/26 | 12:41 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز – العراق

كشف قسم المشاريع الهندسية والفنية التابع للعتبة الحسينية المقدسة عن تحقيق نسب انجاز متقدمة في مشروع صحن العقيلة زينب المجاور لمرقد الامام

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