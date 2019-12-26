تحديد موعد اعادة افتتاح مدارس ناحية ابي صيدا

2019/12/26 | 12:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، اليوم الخميس، عن موعد اعادة افتتاح مدارس ناحية ابي صيدا بعد انتهاء الاشتباكات العشائرية.

وقال مدير ناحية ابي

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