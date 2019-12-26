2019/12/26 | 12:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعادة 4 آلاف لاجىء من سوريا وتركيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/26 | 12:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اعادة 4 آلاف لاجىء من سوريا وتركيا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اعادة 4 آلاف لاجىء من سوريا وتركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).