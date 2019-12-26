شاهد حقيقة خبر انتحار بطلة مسلسل “نور” التركية

2019/12/26 | 12:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ إنتشر خبر على وسائل الإعلام عن إنتحار الممثلة التركية التي إشتهرت بدور نور في مسلسل شغل العالم العربي في وقتها، وكان من اوائل المسلسلات التركية التي دخلت البيوت العربية.النجمة التركية ​سونغول أودان مرت بحالة نفسية صعبة خلال زواجها وبعد طلاقها، الامر الذي جعل الصحفي التركي هشان أوغلو ينشر خبرا مفاده أن النجمة التركية […]

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