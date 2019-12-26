العراقيون... أول شعب عربي يحكم الحكومة


العراقيون... أول شعب عربي يحكم الحكومة
2019/12/26 | 12:41 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سومر نيوز..

وقعت الكتل السياسية العراقية، في دوامة من الصراع، والحيرة أمام الثورة الكبرى التي يقودها الشعب منذ مطلع تشري...

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