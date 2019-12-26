2019/12/26 | 12:41 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العراقيون... أول شعب عربي يحكم الحكومة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز..
وقعت الكتل السياسية العراقية، في دوامة من الصراع، والحيرة أمام الثورة الكبرى التي يقودها الشعب منذ مطلع تشري...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العراقيون... أول شعب عربي يحكم الحكومة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العراقيون... أول شعب عربي يحكم الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).