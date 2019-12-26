2019/12/26 | 12:41 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز..



وقعت الكتل السياسية العراقية، في دوامة من الصراع، والحيرة أمام الثورة الكبرى التي يقودها الشعب منذ مطلع تشري...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العراقيون... أول شعب عربي يحكم الحكومة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العراقيون... أول شعب عربي يحكم الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).