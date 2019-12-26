الزراعة توافق على تصدير الرمان والباذنجان الى المانيا

2019/12/26 | 12:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، عن الموافقة لتصدير محصولي الرمان والباذنجان الى المانيا بعد وفرتهما محليا.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان له تلقت "الغد برس"، " نسخة منه، ان "الوزارة وافقت على تصدير المحاصيل الموفرة محليا والتي تفوق الاستهلاك اليومي"، مبينا ان "الوزارة وضمن خططها الاستراتيجية هو الوصول الى الاكتفاء الذاتي للمنتجات الزراعية وامكانية تصدير ما يزيد عن الاستهلاك المحلي".

واضاف النايف ان "شركة سما البندقية للتجارة العامة والنقل المحدودة طلبت من الوزارة بكتاب رسمي رغبتها بتصدير كمية ٢٢٠ طن من الرمان و١٠٠ طن من الباذنجان انتاج عراقي لعام ٢٠١٩ الى المانيا ترانزيت تركيا عبر منفذ ابراهيم الخليل العراقي"، مشيرا الى ان "الوزارة ماضية في زيادة المحاصيل الموفرة محلياً ".

من جهة اخرى، اكد النايف ان "انتاج الشلب المستلم من قبل وزارة التجارة لغاية الان تجاوز ٢٠٠ ألف طن ومتوقع اكثر من هذا الرقم، لذا فان العنبر العراقي سيدخل ضمن مفردات البطاقة التموينية للعائلة العراقية وهذا تأتي نتيجة جهود الفلاحين والمزارعين وبدعم واسناد من وزارة الزراعة"، لافتا الى "أمكانية تصدير لمحصول الشعير حال ورود طلبات في ذلك".

وكانت وزارة الزراعة قد منعت في وقت سابق استيراد ٢٣ مادة نباتية وحيوانية لوفرتها محليا اضافة الى محصولي الحنطة والشعير.

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